Тренер сборной России Истомин рассказал, чем занимается, чтобы отвлечься от биатлона
Поделиться
26-летний российский специалист Артём Истомин, с этого сезона возглавляющий смешанную группу, в составе которой работают звёзды Кристина Резцова, Даниил Серохвостов и Карим Халили, рассказал, чем занимается, чтобы отвлечься от биатлона.
«Зимой могу покататься на сноуборде. Даниил Серохвостов после Олимпиады приезжал в Ханты-Мансийск, где я живу, и мы там и тренировались, и на сноубордах катались, отвлекались вот так немного (улыбается). А летом, когда домой приезжаю, могу на рыбалку съездить с тестем, чтобы успокоиться, отойти чуть-чуть, поменять обстановку», — заявил Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полное интервью с тренером Артёмом Истоминым читайте на «Чемпионате».
Комментарии
- 9 августа 2022
-
15:06
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:08
-
01:42
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 8 августа 2022
-
20:50
-
17:48
- 7 августа 2022
-
11:07
-
10:36
- 6 августа 2022
-
15:22
-
09:58
-
09:48
- 5 августа 2022
-
17:41
-
09:35
- 4 августа 2022
-
17:44
-
16:07
-
10:11
- 3 августа 2022
-
19:41
-
09:56
- 2 августа 2022
-
09:15
-
08:17
-
00:33
- 1 августа 2022
-
22:52
-
17:46
-
14:07
-
12:12
-
08:30
- 30 июля 2022
-
16:05
-
14:43
-
14:21
Партнерский контент