Тренер сборной России Истомин рассказал, чем занимается, чтобы отвлечься от биатлона

26-летний российский специалист Артём Истомин, с этого сезона возглавляющий смешанную группу, в составе которой работают звёзды Кристина Резцова, Даниил Серохвостов и Карим Халили, рассказал, чем занимается, чтобы отвлечься от биатлона.



«Зимой могу покататься на сноуборде. Даниил Серохвостов после Олимпиады приезжал в Ханты-Мансийск, где я живу, и мы там и тренировались, и на сноубордах катались, отвлекались вот так немного (улыбается). А летом, когда домой приезжаю, могу на рыбалку съездить с тестем, чтобы успокоиться, отойти чуть-чуть, поменять обстановку», — заявил Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.



Полное интервью с тренером Артёмом Истоминым читайте на «Чемпионате».