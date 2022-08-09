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Тренер сборной России Истомин рассказал, чем занимается, чтобы отвлечься от биатлона

Тренер сборной России Истомин рассказал, чем занимается, чтобы отвлечься от биатлона
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26-летний российский специалист Артём Истомин, с этого сезона возглавляющий смешанную группу, в составе которой работают звёзды Кристина Резцова, Даниил Серохвостов и Карим Халили, рассказал, чем занимается, чтобы отвлечься от биатлона.

«Зимой могу покататься на сноуборде. Даниил Серохвостов после Олимпиады приезжал в Ханты-Мансийск, где я живу, и мы там и тренировались, и на сноубордах катались, отвлекались вот так немного (улыбается). А летом, когда домой приезжаю, могу на рыбалку съездить с тестем, чтобы успокоиться, отойти чуть-чуть, поменять обстановку», — заявил Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полное интервью с тренером Артёмом Истоминым читайте на «Чемпионате».

«Я могу работать только в одной стране». Интервью с тренером сборной России по биатлону «Я могу работать только в одной стране». Интервью с тренером сборной России по биатлону
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