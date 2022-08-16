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Президент IBU объяснил, почему позиция организации в отношении россиян не изменилась

Президент IBU объяснил, почему позиция организации в отношении россиян не изменилась
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал публикацию рекомендаций оставить в силе приостановление членства Российской и Белорусской федераций в Международном союзе биатлонистов до выполнения определённых условий.

«Поскольку ситуация не улучшилась, позиция исполнительного комитета IBU по-прежнему такова», — приводит слова Далина «Матч ТВ».

Данные рекомендации Конгресс IBU рассмотрит на заседании, которое пройдёт в Зальцбурге (Австрия) с 15 по 18 сентября 2022 года.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Ранее без представителей России прошёл крупный международный лыжероллерный турнир Blink.

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