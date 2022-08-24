Логинов пропустит сочинский этап Кубка Содружества

Двукратный призёр Олимпийских игр российский биатлонист Александр Логинов пропустит первый этап Кубка Содружества из-за болезни. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину сообщил тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров.

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU). Первый этап соревнований пройдёт в Сочи (Россия) с 23 по 29 августа (роллеры: спринт, гонка преследования, эстафета (2+2)). Следующий раунд состоится в Раубичах (Беларусь) с 13 по 19 сентября.

Ранее стало известно, что сочинский этап Кубка Содружества пропустят российские биатлонистки Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова.