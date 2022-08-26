Вирер стала первой в суперспринте на ЧМ по летнему биатлону

Двукратная обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер одержала победу в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Рупольдинге.

Результат победительницы составил 19.05,7. Следом за Вирер с отставанием в 5,5 секунд финишировала её соотечественница Лиза Виттоцци. Бронзовую награду получила представительница Финляндии Анастасия Киннунен, пришедшая позже чемпионки на 13,9 секунд.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Рупольдинг.



Женщины, суперспринт



1. Доротея Вирер (Италия) – 19.05,7 (2)



2. Лиза Виттоцци (Италия) – 5,5 (3)



3. Анастасия Киннунен (Финляндия) – 13,9 (0)



4. Маркета Давидова (Чехия) – 23,0 (4)



5. Анастасия Меркушина (Украина) – 30,1 (0)



6. Линн Перссон (Швеция) – 34,2 (5)



7. Дарья Блашко (Украина) – 34,6 (1)



8. Юлиане Фрювирт (Германия) – 35,8 (3)



9. Анна Вайдель (Германия) – 44,1 (4)



10. Янина Хеттих (Германия) – 44,6 (2)