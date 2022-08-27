Динара Алимбекова высказалась о напряжённости в отношениях с Анной Солой

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о взаимоотношениях с соотечественницей Анной Солой.

«Да, Анна сказала, что со мной не общается, поделилась с журналистами, но я не думаю, что из этого нужно делать какую-то большую новость. Мы сейчас тренируемся, можно сказать, в разных командах, не пересекаемся на сборах. Так что в нашем общении нет необходимости, у нас просто разные пути. Вся ситуация развивается на протяжении нескольких лет, это же не вчера случилось. В этом нет ничего особенного, каждый человек вправе выбирать, с кем общаться, а с кем нет.

Проблем с эстафетами у нас нет. Мы приходим на гонку и не думаем о наших отношениях. Мы слушаем тренера, выполняем его задачи. Мы можем друг друга поздравить, когда стоим на пьедестале, но дальше расходимся. Повторюсь, в этом нет ничего плохого, думаю, во многих командах такое есть. У нас всё хорошо, просто разные жизни», — ответила Алимбекова на вопрос корреспондента «Чемпионата» Андрея Шитихина.