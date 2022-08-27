Динара Алимбекова высказалась о напряжённости в отношениях с Анной Солой

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о взаимоотношениях с соотечественницей Анной Солой.
«Да, Анна сказала, что со мной не общается, поделилась с журналистами, но я не думаю, что из этого нужно делать какую-то большую новость. Мы сейчас тренируемся, можно сказать, в разных командах, не пересекаемся на сборах. Так что в нашем общении нет необходимости, у нас просто разные пути. Вся ситуация развивается на протяжении нескольких лет, это же не вчера случилось. В этом нет ничего особенного, каждый человек вправе выбирать, с кем общаться, а с кем нет.
Проблем с эстафетами у нас нет. Мы приходим на гонку и не думаем о наших отношениях. Мы слушаем тренера, выполняем его задачи. Мы можем друг друга поздравить, когда стоим на пьедестале, но дальше расходимся. Повторюсь, в этом нет ничего плохого, думаю, во многих командах такое есть. У нас всё хорошо, просто разные жизни», — ответила Алимбекова на вопрос корреспондента «Чемпионата» Андрея Шитихина.
- 27 августа 2022
-
14:31
-
14:31
-
13:55
-
13:52
-
13:30
-
12:16
-
12:12
-
12:06
-
11:36
- 26 августа 2022
-
19:34
-
19:05
-
18:56
-
17:55
-
17:12
-
17:05
-
16:53
-
16:45
-
16:29
-
15:46
-
15:26
-
15:18
-
15:11
-
13:42
-
10:31
-
10:13
-
09:56
-
09:35
- 25 августа 2022
-
17:22
-
17:00
-
15:14
-
15:08
-
15:03
-
15:00
-
14:56
-
14:49