Андерсен опубликовал фото с козлом и отметил Фуркада. Мартен отреагировал, упомянув Й. Бё

23-летний норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен опубликовал шутку про пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира, семикратного обладателя Кубка мира француза Мартена Фуркада.

Андерсен-младший опубликовал в социальных сетях селфи с козлом. «Мартен Фуркад всё ещё в довольно хорошей форме», — подписал снимок Филип. Норвежец имел в виду аббревиатуру GOAT (Greatest Of All Time – величайший на все времена), что напрямую переводится как «козёл».

Фото: из личного архива Филипа Фьельда Андерсена

«Это должен быть Йоханнес Бё. Я гораздо темнее», — отреагировал на шутку Фуркад, добавив эмодзи «смех до слёз».

В прошлом сезоне Андерсен провёл первый полноценный сезон на Кубке мира. В общем зачёте он занял 21-е место. При этом Филип дважды заезжал на подиумы в спринтерских гонках.