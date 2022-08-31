Андерсен опубликовал фото с козлом и отметил Фуркада. Мартен отреагировал, упомянув Й. Бё

23-летний норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен опубликовал шутку про пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира, семикратного обладателя Кубка мира француза Мартена Фуркада.
Андерсен-младший опубликовал в социальных сетях селфи с козлом. «Мартен Фуркад всё ещё в довольно хорошей форме», — подписал снимок Филип. Норвежец имел в виду аббревиатуру GOAT (Greatest Of All Time – величайший на все времена), что напрямую переводится как «козёл».
Фото: из личного архива Филипа Фьельда Андерсена
«Это должен быть Йоханнес Бё. Я гораздо темнее», — отреагировал на шутку Фуркад, добавив эмодзи «смех до слёз».
В прошлом сезоне Андерсен провёл первый полноценный сезон на Кубке мира. В общем зачёте он занял 21-е место. При этом Филип дважды заезжал на подиумы в спринтерских гонках.
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