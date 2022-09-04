Динара Алимбекова: круто будет приблизиться к результатам Дарьи Домрачевой

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова высказалась о наследии своей соотечественницы – четырёхкратной олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки мира Дарьи Домрачевой.

«Круто будет приблизиться к таким результатам, как у Даши. Тем более, когда у меня в карьере всё начало развиваться более-менее хорошо. Но, приехав на Олимпиаду в Пекин, я поняла, что каждая медаль, каждая гонка — это очень сложно. Сказать, что я буду четырёхкратной или пятикратной, я не могу», — приводит слова Алимбековой «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».

26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.