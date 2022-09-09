Губерниев: если спортсмен считает, что его должны всё время хвалить, то он не очень умный

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев в социальной сети прокомментировал слова бронзового призёра Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке, российского биатлониста Евгения Гараничева. Спортсмен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину рассказал, что в глаза Губерниев говорил ему только хорошее, а потом всячески поливал в эфире.

«Если спортсмен считает, что его должны всё время хвалить, то это просто не очень умный спортсмен», — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Евгений Гараничев является трёхкратным чемпионом Европы и многократным призёром этапов Кубка мира. У спортсмена есть звание заслуженного мастера спорта России. Биатлонисту 34 года.