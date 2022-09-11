Экхофф призналась, что всё лето страдала от бессонницы и была на грани завершения карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф откровенно рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в межсезонье.

«Проблемы начались после перенесённого ковида (в конце марта). Болезнь протекала стандартно, но потом я резко начала работать и не стала слушать своё тело. Мне просто очень хотелось отблагодарить близких и спонсоров за помощь, которую они оказали мне во время пандемии. В итоге я не смогла позаботиться даже о себе. После этого у меня начался небольшой жизненный кризис, если можно так сказать.

Социальные сети не отражали моего состояния, там всё выглядело хорошо. Не хотела показаться уязвимой. Зачем мне писать: «Я валяюсь тут и смеюсь, потому что никак не могу заснуть»? Потом бы в СМИ появились заголовки вроде «Тириль страдает без сна». Это глупо, потому что другие люди борются с раком, психическими расстройствами и всем остальным.

Я долго боролась с бессонницей. Не пожелала бы такого злейшему врагу. Это действительно было серьёзно. Мне очень помогли врачи. Раньше у меня никогда не было проблем со сном.

Чем я занималась, когда не могла уснуть? Йогой, медитацией. Много думала, что было бы, если бы коронавирус сломал мне карьеру. Я плохо тренировалась в мае, июне и июле. Но если быть до конца честной, то сразу после того, что произошло, перспектива была ещё хуже.

Что стало причиной бессонницы? Думаю, комплекс факторов: ковид, последние несколько лет, которые я прожила в режиме сильного стресса. Плюс я эмоциональный человек, меня легко вывести на эмоции», — приводит слова Экхофф TV2.