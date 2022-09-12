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Виролайнен — о жизни в Финляндии: привыкла, хотя окончательно родной страна не стала

Виролайнен — о жизни в Финляндии: привыкла, хотя окончательно родной страна не стала
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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала о жизни в Финляндии, где спортсменка живёт шесть лет.

Чувствую ли себя сейчас в Финляндии своей? За шесть лет привыкла, хотя окончательно родной страна, пожалуй, не стала. Мы живём недалеко от Хельсинки, переехали вслед за родителями супруга. Тогда у нас был один ребёнок, второклассник. Я продолжала выступать за Россию, но жить здесь было просто удобнее.

Старший сын сейчас уже говорит на финском как на родном. Я тоже языком владею, но не скажу, что свободно. Отношение к русским? Пожалуй, нейтральное: к тебе не лезут обниматься, но и злости я никакой не встречала», — приводит слова Виролайнен Sports.ru.

Напомним, ранее бывший тренер Дарьи Леонид Мякишев рассказал о том, что спортсменка может сменить спортивное гражданство.

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