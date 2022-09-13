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Союз биатлонистов России раскрыл, как будут распределяться призовые на внутренних стартах

Союз биатлонистов России раскрыл, как будут распределяться призовые на внутренних стартах
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Исполком Союза биатлонистов России (СБР) раскрыл детализацию призовых на внутренних соревнованиях в сезоне-2022/2023.

Согласно документам, общая сумма выделенных призовых на чемпионат и Кубок России у мужчин и женщин составит более 20 млн рублей. На ЧР за индивидуальную победу спортсмены будут получать 100 тыс. рублей, на КР – 70 тыс. рублей.

Более 9 млн рублей СБР выделил на призовые на первенстве России и всероссийских соревнованиях у юниоров и юниорок. Там за победу спортсмены будут получить от 30 до 50 тыс. рублей.

Также СБР заложил 30 млн рублей на выплаты региональным федерациям за выступления их спортсменов в четырёх возрастных категориях (среди взрослых, юниоров и двух юношеских (15-16 и 17-18 лет)).

Детализацию призовых оценил президент СБР Виктор Майгуров.

«Считаю важным отметить два момента сегодняшнего решения исполкома. Во-первых, призовые спортсменам будут выплачиваться не только среди мужчин и женщин, но и по итогам соревнований юниоров и юниорок. Во-вторых, отдельно будут поощряться наши региональные федерации за выступление их спортсменов в четырёх возрастных категориях – среди взрослых, юниоров и в двух юношеских возрастах. Формулу выплаты призовых по итогам сезона нашим региональным федерациям планируем представить 26 сентября на тренерском совете в Чайковском, который состоится в рамках летнего чемпионата России. Общая сумма призовых, предусмотренных в бюджете, осталась неизменной – 60 миллионов рублей», — приводит слова Майгурова пресс-служба организации.

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