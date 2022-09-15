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Александр Логинов, снявшийся со 2-го этапа КС и летнего ЧР, рассказал о состоянии здоровья

Александр Логинов, снявшийся со 2-го этапа КС и летнего ЧР, рассказал о состоянии здоровья
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Чемпион мира 2020 года в спринте, двукратный призёр Олимпиады-2022, биатлонист сборной России Александр Логинов рассказал о самочувствии. Ранее Логинов, который недавно перенёс болезнь, снялся со второго этапа Кубка Содружества и с летнего чемпионата России. Второй этап КС пройдёт в Раубичах (Беларусь) с 15 по 18 сентября, летний ЧР — в Чайковском с 24 по 27 сентября.

«Сейчас самочувствие и здоровье немного стабилизировались. Я только приступил к полноценному тренировочному процессу, так что пока о соревновательной практике не приходится думать. Тем не менее прихожу в себя и целенаправленно готовлюсь к зиме», — рассказал Александр Логинов в эфире телеканала «Матч».

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