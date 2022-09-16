Конгресс IBU приостановил членство федераций России и Беларуси

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял предложение исполкома организации о приостановлении членства российской и белорусской федераций до тех пор, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Об этом сообщил твиттер IBU.
За данное решение проголосовали 40 представителей, один – против, четверо воздержалось. Один голос был недействительным.
Ранее IBU принял решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Заседание конгресса организации проходит в Зальцбурге (Австрия).
Напомним, IBU запретил россиянам и белорусам выступать на Кубке мира под своими флагом и гимном после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.
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