IBU продлил отстранение российских биатлонистов от международных соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Такое решение принято на заседании конгресса организации.

По вопросу продления отстранения было проведено голосование. Оно дало такие результаты: за — 39 голосов, против — два голоса, воздержались — пять голосов.

Напомним, IBU запретил россиянам и белорусам выступать на Кубке мира под своими флагом и гимном после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого в Союзе биатлонистов России (СБР) отказались приехать на очередной этап Кубка мира и IBU полностью отстранил россиян и белорусов.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: