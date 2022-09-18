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Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах, Гербулова — вторая

Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах, Гербулова — вторая
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова пришла первой к финишу масс-старта на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Спортсменка допустила один промах.

Второй результат с двумя промахами показала россиянка Наталья Гербулова с отставанием 7,8 секунды. Третье место заняла российская биатлонистка Елизавета Каплина — у неё два промаха.

Кубок Содружества по летнему биатлону. Второй этап. Раубичи, Беларусь
Масс-старт, 10 км. Женщины

1. Динара Алимбекова (Беларусь) – 31.03,6 (1 промах).
2. Наталья Гербулова (Россия) отставание +7,8 (2).
3. Елизавета Каплина (Россия) +20,7 (2).
4. Лариса Куклина (Россия) +35,7 (1).
5. Екатерина Носкова (Россия) +48,6 (4).
6. Виктория Сливко (Россия) +1.12,9 (1).

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