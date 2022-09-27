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Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону
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Российский биатлонист Карим Халили одержал победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате страны (лыжероллеры). Он прошёл дистанцию с тремя промахами.

Второй результат в гонке показал Евгений Гараничев. На его счету один промах и почти минута отставания от победителя. Замкнул тройку Александр Поварницын. У него, как и у Халили, три неточных выстрела.

Чемпионат России по летнему биатлону. Мужчины. Индивидуальная гонка (топ-6)
1. Карим Халили — 51.42,5 (3 промаха).
2. Евгений Гараничев +58,7 (1).
3. Александр Поварницын +1.24,8 (3).
4. Кирилл Стрельцов +1.39,1 (2).
5. Кирилл Бажин +1.42,9 (3).
6. Михаил Бурундуков +2.10,5 (3).

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