Тарьей Бё — об отцовстве: дома взял на себя готовку. Еда стала хуже, но нам нравится

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, как изменилась его бытовая жизнь после появления первенца. В конце сентября у Тарьея и его жены Гиты родился сын Арон.

«Конечно, я взял часть обязанностей на себя, но не могу сказать, что всё поровну. Всё-таки у сына грудное вскармливание, иногда я просто хихикаю и говорю жене: «Молодец». И снова ложусь спать, ха-ха. Мой набор обязанностей ограничен, но, если сын не в хорошем настроении, я обязательно о нём забочусь.

Теперь я взял на себя готовку. Качество еды стало немного хуже, чем когда этим занималась Гита. Но нам нравится», — приводит слова старшего Бё TV2.

В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.