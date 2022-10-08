Призёр турнира без стрельбы: привыкла к нехватке патронов, на тренировках тоже не стреляем

Призёр Кубка Ткаченко Екатерина Петрова поделилась мыслями о нехватке патронов на турнире.

«О том, что соревнования пройдут без стрельбы, мне сказал личный тренер. Он объяснил, что у школы биатлона нет патронов. Я отнеслась к этой новости негативно, потому что мы всё-таки занимаемся биатлоном, а не лыжами, и они должны были заранее приготовиться к этим соревнованиям.

Но и в таких соревнованиях есть смысл, так как можно оценить, насколько и как ты готов, над чем нужно работать, какие ошибки нужно исправлять, чтобы на следующих соревнованиях показать более хороший ход. Бежалось, конечно, тяжело, но я была довольна своим результатом. В целом можно сказать, что я привыкла к такому. Бывает, что даже на тренировках мы не стреляем из-за нехватки патронов», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.