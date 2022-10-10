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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер показала комплект формы сборной на новый сезон

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер показала комплект формы сборной на новый сезон
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Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер в своих социальных сетях выложила фотографию в комплекте форме сборной Италии на новый сезон.

Фото: из личного архива Вирер

«Новый наряд этого сезона», – подписала фотографию Доротея Вирер.

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

Смотрите видео: эмоции Вирер от первой тренировки после 42-дневной паузы:

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