Вирер назвала биатлонисток, которые могут стать лидерами Кубка мира в грядущем сезоне

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер оценила свои шансы на победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2022/2023.

«Мы должны быть реалистами, моя цель – оставаться в числе лидеров Кубка мира. Завоевать ещё один «Большой хрустальный глобус» будет очень сложно. Я даже не думаю об этом, потому что на данный момент это кажется недостижимым. Возможно, всё изменится, но я предпочитаю не говорить о таких вещах заранее, а просто работать.

Может ли Кубок мира выиграть шведская биатлонистка? Да, Эльвира и Ханна Эберг обе претендуют на это. Но также и многие другие спортсменки, например, француженки и Денизе Херрман-Вик», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.