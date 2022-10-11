Доротея Вирер опубликовала яркие фото с открытия зимнего сезона для сборной Италии

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях фотографии с торжественного открытия зимнего сезона для сборной Италии.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

Отметим, что с сезона-2022/2023 на Кубке мира отменено правило о вычете двух худших результатов. За победу в личной гонке биатлонистки будут получать 90 очков вместо 60 (за второе место – 75 вместо 54, за третье – 60 вместо 48). Чемпионаты мира при этом будут проходить без начисления баллов.