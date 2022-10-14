Дмитрий Ярошенко: надеюсь, Алексей Нуждов сдержит слово и уйдёт из медиапространства

Заслуженный мастер спорт, чемпион мира по летнему биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о переизбрании Виктора Майгурова на пост президента СБР.



«Тайное голосование прошло — победил Майгуров. Теперь у оппонентов уже не будет никаких вопросов, что создавалось давление. Очень надеюсь, что Алексей Нуждов сдержит своё слово и уйдёт из медиапространства. Он же ещё собирался уходить из биатлона… Но, конечно, он не уйдёт, потому что возглавляет Федерацию Московской области», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

На пост президента СБР претендовали действующий глава организации Виктор Майгуров и Алексей Нуждов. В ходе первого тура выборов определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.