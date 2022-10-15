Легенда лыж Юстина Ковальчик ушла с поста директора польской ассоциации биатлона

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик покинула пост директора польской ассоциации биатлона после полутора лет работы.
«С этим связано несколько ситуаций, но сейчас я не стану о них говорить, потому что они совсем свежие. В любом случае я уволилась, так как не хочу работать в таких условиях и к таким ситуациям не приспособлена.
Не жалею ли о своём приключении с биатлоном? Точно нет. Это было весёлое время, я встретила много замечательных людей. Увидела спорт с другой стороны – с организационной. Иногда приходится искать деньги из ниоткуда и так далее. Сегодня я уже всё это знаю. Мне жаль, что этот период оказался неуспешным, но в то же время покидаю пост с ощущением, что боролась за спортсменов. И они это знают. Наши спортсмены, женщины и мужчины, очень скромные и трудолюбивые. Их нужно направить в нужное русло, чтобы помочь им добиваться результатов», – приводит слова Ковальчик Przeglad Sportowy.
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