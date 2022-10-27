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Международный союз биатлонистов просит СБР оплатить взносы, несмотря на отстранение

Международный союз биатлонистов просит СБР оплатить взносы, несмотря на отстранение
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Международный союз биатлонистов (IBU) просит Союз биатлонистов России (СБР) выплатить ежегодные взносы на сезон-2022/2023, несмотря на приостановку членства СБР и запрет на выступление российских биатлонистов на международных соревнованиях.

«IBU обратился к СБР с просьбой оплатить их членский взнос в размере 150 евро за сезон-2022/2023. Несмотря на то, что членство СБР сейчас приостановлено, СБР должен продолжать соблюдать обязательства члена национальной федерации в соответствии с уставом IBU. Таким образом, этот членский взнос не зависит от старта российских спортсменов на соревнованиях IBU», – приводит слова пресс-службы IBU издание ТАСС.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

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Заглавное фото: Костюченко Денис, «Чемпионат»

Источник: ТАСС

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