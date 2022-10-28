Вирер высказалась об отстранении российских и белорусских биатлонистов

Известная итальянская биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира Доротея Вирер выразила сожаление в связи с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.



«Если честно, то мне немного жаль. Россия и Беларусь — сильные в нашем виде спорта страны. Я мало что понимаю в политике, мне сложно судить о том, что происходит. Но я надеюсь, что россияне и белорусы ещё будут выступать. Посмотрим, как всё сложится. И я знаю, что все спортсмены активно тренируются на случай, если их будут вновь допускать до соревнований», — цитирует Вирер OA Sport.



Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных турниров из-за политической ситуации.