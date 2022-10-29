Латыпов выиграл Всероссийские соревнования в Алдане, опередив лыжников сборной России

В Алдане (республика Якутия) прошла мужская гонка с раздельным стартом в коньковом стиле на 10 км в рамках Всероссийских соревнований по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов. Он опередил лыжников сборной России Илью Семикова и Андрея Мельниченко.

Всероссийские соревнования в Алдане. Гонка с раздельным стартом. Мужчины, 10 км. Свободный стиль

1. Эдуард Латыпов – 23.18,00.

2. Илья Семиков – отставание 4,7 секунды.

3. Андрей Мельниченко +12,5.

4. Егор Казаринов +22,1.

5. Иван Горбунов +31,6.

6. Илья Порошкин +39,3.

7. Антон Тимашов +40,3.

8. Роман Ерëмин +57,0.

9. Сергей Забалуев +1.06,1.

10. Данил Нелипа +1.16,0.