Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристина Резцова полностью пропустит сезон-2022/2023 из-за беременности

Кристина Резцова полностью пропустит сезон-2022/2023 из-за беременности
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова полностью пропустит грядущий сезон-2022/2023 из-за беременности, об этом спортсменка сообщила в эфире «Матч ТВ».

«У нас будет второй ребёнок. Я беременна, уже сейчас пятый месяц. Не могу сказать, когда вернусь. Всё будет зависеть от того, как рожу и когда. Сразу же, как позволит здоровье. Много времени стараюсь проводить с дочкой, прошлый год был насыщен спортом, мало я себя отдавала семье. В том числе как жена для любимого мужчины. Теперь стараюсь больше времени посвящать им, семья — в первую очередь», — призналась Резцова.

В сезоне-2021/2022 Резцова была лидером сборной России. В общем зачёте Кубка мира Кристина заняла 20-е место. Как и другие российские биатлонисты, она не смогла завершить сезон на Кубке мира из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.

«У России нет прав, одни обязательства». Биатлонистов заставляют оплатить своё отстранение «У России нет прав, одни обязательства». Биатлонистов заставляют оплатить своё отстранение
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022