Кристина Резцова полностью пропустит сезон-2022/2023 из-за беременности

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова полностью пропустит грядущий сезон-2022/2023 из-за беременности, об этом спортсменка сообщила в эфире «Матч ТВ».
«У нас будет второй ребёнок. Я беременна, уже сейчас пятый месяц. Не могу сказать, когда вернусь. Всё будет зависеть от того, как рожу и когда. Сразу же, как позволит здоровье. Много времени стараюсь проводить с дочкой, прошлый год был насыщен спортом, мало я себя отдавала семье. В том числе как жена для любимого мужчины. Теперь стараюсь больше времени посвящать им, семья — в первую очередь», — призналась Резцова.
В сезоне-2021/2022 Резцова была лидером сборной России. В общем зачёте Кубка мира Кристина заняла 20-е место. Как и другие российские биатлонисты, она не смогла завершить сезон на Кубке мира из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.
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