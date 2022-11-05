Денизе Херрман — об отстранении россиян: как спортсмен ты хочешь соревноваться с лучшими

Олимпийская чемпионка в лыжах и в биатлоне Денизе Херрман высказалась об отстранении российских и белорусских биатлонистов от международных стартов.
«В конце прошлого сезона мы не думали, что их отстранение останется в силе. Как спортсмен ты хочешь соревноваться с лучшими, а российская и белорусская команды входят в их число, особенно в биатлоне. Но пока идёт специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и основные взгляды на уважительное отношение к людям не совпадают, это просто невозможно.
Конечно, не все спортсмены из этих стран поддерживают специальную военную операцию, но я считаю, что решение об отстранении правильное, потому что обстоятельства не изменились», – приводит слова Херрман Eurosport.de.
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