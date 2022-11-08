Каплина — о третьем месте в гонке с лыжницами: хотела не проиграть очень много

Чемпионка России по биатлону Елизавета Каплина прокомментировала третье место в гонке с лыжницами сборной России в рамках контрольной тренировки «Югория. Первый снег».
«Это была инициатива Артёма Евгеньевича (Истомина. — Прим. «Чемпионата»). Когда мы были на сборе на Сёминском перевале, он мне сказал: «Вот, лыжники бегут контрольную в Хантах, давай поучаствуем». Я сказала: «Давайте», но подумала, что он это в шутку сказал. Я забыла о том разговоре, а за несколько дней до конца сбора он мне говорит: «Всё, я тебя заявил, бежишь». Ладно, бегу, деваться некуда. Так вчера я вернулась в Ханты-Мансийск со сбора, а сегодня пробежала эту гонку.
Было очень непривычно выходить без пристрелки. Я на старте попыталась проверить ремень, а его нет! (смеётся) Ожиданий больших у меня не было. Не загадывала, думала, пробегу как пробегу. Хотела не проиграть очень много, так и получилось», — приводит слова Каплиной официальный сайт СБР.
Напомним, победу в гонке одержала Мария Истомина. Второй стала Наталья Непряева.
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