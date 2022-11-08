Херрман положительно отнеслась к отмене правила вычета двух худших результатов

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в лыжной эстафетной гонке, Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону в индивидуальной гонке Денизе Херрман положительно восприняла отмену правила, по которому в биатлонных турнирах не шли в зачёт два худших результата.
С сезона-2022/2023 будут учитываться все гонки, которые пробежит спортсмен.
«Я всегда была против [старой системы], когда хочешь выиграть чемпионат мира, учитывать все гонки — это нормально. Все говорят о болезнях, но это ничего не меняет.
В любом случае, если ты заболел в выходные, даже через неделю ты не будешь в хорошей форме. Этот аргумент, выдвигаемый некоторыми, я не понимаю.
Я очень рада, что это правило отменили, потому что действительно глупо удалять баллы, которые были набраны ранее. В других видах спорта такого нет», — заявила немецкая спортсменка в интервью Ski-Nordique.
Напомним, старое правило, при котором из общего зачёта вычёркивались результаты двух худших гонок спортсмена, действовало с сезона-2011/2012.
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