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Исключённая из сборной Украины биатлонистка получила вид на жительство в России

Исключённая из сборной Украины биатлонистка получила вид на жительство в России
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Биатлонистка Екатерина Бех, исключённая из сборной Украины, получила вид на жительство в России. В течение трёх месяцев спортсменка может получить паспорт России. Об этом сообщили в федерации биатлона Московской области, которую в настоящий момент представляет спортсменка.

«1 ноября Екатерина получила вид на жительство. Гражданство она должна получить в течение трёх месяцев», — приводит слова представителя федерации ТАСС.

До 2018 года Бех выступала за юниорскую сборную России. Затем она перешла в команду Украины, откуда её отчислили после начала специальной военной операции. После этого спортсменка вернулась в Россию.

Напомним, в настоящий момент российские биатлонисты отстранены от международных соревнований.

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