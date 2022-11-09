Ляйтнер: пришло время присоединиться к лучшим

Чемпион Европы 2018 года в индивидуальной гонке, австрийский биатлонист Феликс Ляйтнер рассказал о работе с новым тренером Вегардом Битнесом, а также заявил, что полон решимости присоединиться к лучшим биатлонистам мира.
«Его философия (Битнеса. — Прим. «Чемпионата») мне больше подходит, мы много общались этой весной, и он предложил мне немного уменьшить объёмы, как я делал в прошлом. Он уделяет гораздо больше внимания восстановлению.
На данный момент результаты первых проведённых тестов многообещающие, но нам придётся дождаться гонок на снегу», — приводит слова Ляйтнера Ski-nordique со ссылкой на сайт Австрийского олимпийского комитета.
«Мне не нужно всё время быть на подиуме, но я хочу постоянно быть в топ-15. За последние несколько лет я тренировался не так, как следовало, но всё равно добивался успеха.
Так что на этот раз с правильным подходом всё должно стать ещё лучше. Я также научился извлекать уроки из своих прошлых ошибок и стал более умным биатлонистом.
Теперь я хочу получить место на чемпионате мира и закрепиться среди лучших, это моя большая цель», — добавил австриец.
За последние четыре сезона Ляйтнер ни разу не поднялся выше 22-го места в личном зачёте Кубка мира.
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