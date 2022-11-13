Тарьей Бё выиграл спринт на открытии сезона в Норвегии, Йоханнес стал четвёртым

В Шушене прошла мужская спринтерская гонка в рамках открытия биатлонного сезона. Это традиционные старты для представителей сборной Норвегии.

Победителем спринта стал трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Тарьей Бё, которому удалось пройти огневые рубежи без промахов.

Биатлон. Открытие сезона в Норвегии. Шушен. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Тарьей Бё – 21.14,1 (0 промахов).

2. Стурла Холм Легрейд – отставание 16,7 секунды (0).

3. Ветле Шоста Кристиансен +21,8 (1).

4. Йоханнес Бё +30,7 (2).

5. Эндре Стрёмсхейм +34,6 (1).

6. Мартин Невланн +58,5 (1).

7. Йоханнес Дале +1.00,4 (2).

8. Александер Фьелд Андерсен +1.08,0 (3)…

13. Эрленд Бьонтегорд +1.22,6 (3)…

28. Филип Фьельд Андерсен +1.53,7 (3).