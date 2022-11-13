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Тарьей Бё выиграл спринт на открытии сезона в Норвегии, Йоханнес стал четвёртым

Тарьей Бё выиграл спринт на открытии сезона в Норвегии, Йоханнес стал четвёртым
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В Шушене прошла мужская спринтерская гонка в рамках открытия биатлонного сезона. Это традиционные старты для представителей сборной Норвегии.

Победителем спринта стал трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Тарьей Бё, которому удалось пройти огневые рубежи без промахов.

Биатлон. Открытие сезона в Норвегии. Шушен. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Тарьей Бё – 21.14,1 (0 промахов).
2. Стурла Холм Легрейд – отставание 16,7 секунды (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен +21,8 (1).
4. Йоханнес Бё +30,7 (2).
5. Эндре Стрёмсхейм +34,6 (1).
6. Мартин Невланн +58,5 (1).
7. Йоханнес Дале +1.00,4 (2).
8. Александер Фьелд Андерсен +1.08,0 (3)…
13. Эрленд Бьонтегорд +1.22,6 (3)…
28. Филип Фьельд Андерсен +1.53,7 (3).

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