«У парней такого нет». Тренер сборной России по биатлону — о сложностях работы с женщинами

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал об особенностях работы с женщинами и об их главных отличиях от коллег-мужчин.
«Когда я возглавил тренировочную группу, сложности, прежде всего, были у меня с самим собой. Особенно в педагогическом плане. Ведь нужно было переключиться на работу с женщинами. Да, подготовка в целом одинаковая, но есть множество нюансов, которые нужно учитывать – переносимость нагрузки, возможность выполнения тех или иных упражнений. Само переключение с мужчин на женщин и с женщин на мужчин – достаточно сложно. Гораздо больше всего нужно держать в голове, постоянно держу под рукой блокнот, записываю все тонкости работы.
Ну и слёзы, конечно. Для меня это было новым и неожиданным, поскольку у парней такого нет. У ребят больше злости на самих себя, а у девушек немного по-другому. Но нужно отдать должное девочкам, что они в подготовительный период были достаточно терпеливы. Они пытались делать всё, что им рекомендует тренерский штаб. Иногда не получалось, но главное – желание.
А ещё сложность в том, что у меня теперь совершенно иная ответственность, поскольку статус другой», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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