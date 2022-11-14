«Алина, восхищаюсь». Динара Алимбекова попыталась повторить за гимнасткой Горносько

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях фото, на которых копирует соревновательные снимки чемпионки мира по художественной гимнастике соотечественницы Алины Горносько.

«Увидела в зале эти предметы, и захотелось повторить за грациозной Алиной Горносько. Алина, восхищаюсь. Над взглядом ещё поработаю», — подписала фото Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.