«Алина, восхищаюсь». Динара Алимбекова попыталась повторить за гимнасткой Горносько

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях фото, на которых копирует соревновательные снимки чемпионки мира по художественной гимнастике соотечественницы Алины Горносько.
«Увидела в зале эти предметы, и захотелось повторить за грациозной Алиной Горносько. Алина, восхищаюсь. Над взглядом ещё поработаю», — подписала фото Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.
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