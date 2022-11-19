Доротея Вирер опубликовала красивое фото со старшей сестрой Каролиной

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях красивое фото со своей старшей сестрой Каролиной, которая в юниорском возрасте тоже занималась биатлоном.
Фото: из личного архива Доротеи Вирер
Напомним, у Доротеи также есть и младшая сестра Магдалена, которая в возрасте 19 лет завершила профессиональную карьеру биатлонистки.
Сезон Кубка мира – 2022/2023 стартует в Контиолахти (Финляндия). Соревнования пройдут с 29 ноября по 4 декабря.
32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.
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