Доротея Вирер опубликовала красивое фото со старшей сестрой Каролиной

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях красивое фото со своей старшей сестрой Каролиной, которая в юниорском возрасте тоже занималась биатлоном.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Напомним, у Доротеи также есть и младшая сестра Магдалена, которая в возрасте 19 лет завершила профессиональную карьеру биатлонистки.

Сезон Кубка мира – 2022/2023 стартует в Контиолахти (Финляндия). Соревнования пройдут с 29 ноября по 4 декабря.

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.