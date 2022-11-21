«Последние дни дома...» Доротея Вирер показала новое фото

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер оставила новый пост в своих социальных сетях. Итальянка выложила свою свежую фотографию.
«Последние дни дома...» — подписала снимок Вирер.
Фото: из личного архива доротеи вирер
32-летняя Доротея Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Также она двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.
Сезон Кубка мира – 2022/2023 по биатлону начнётся в Контиолахти (Финляндия). Состязания пройдут с 29 ноября по 4 декабря.
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