Чемпионка мира по биатлону Юрлова-Перхт высказалась об отстранении российских спортсменов

Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в международных стартах из-за ситуации на Украине.
«Для меня вопрос, почему сейчас спортсменов вообще отстранили? Я понимаю, что ситуация непростая, но если мы берём какие-то вехи истории, то во время Олимпиад даже останавливались военные конфликты. Все спортсмены, представляющие враждующие стороны, принимали участие в соревнованиях. Что происходит сейчас, я, к сожалению, понять не могу, потому что я далека от политики. Мне как человеку это непонятно, а как спортсмену – обидно.
Я провела почти 15 лет в биатлонной семье. Как я считала, у меня было много друзей, я никому ничего плохого не делала, а сейчас в какой-то момент это всё оборвалось… И всё. Никакой связи. Ощущение, что нас взяли, вырвали из контекста и просто выкинули без объяснения причин. Мне кажется, все эти вопросы должны решаться на высшем уровне. Спортсмены должны продолжать делать своё дело: готовиться к турнирам и соревноваться. Буду надеяться, что разум восторжествует и «летников» всё-таки в 2024 году допустят. А если не допустят, то для меня это будет крайне непонятная ситуация», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Полностью интервью с биатлонисткой Екатериной Юрловой-Перхт можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 24 ноября, в 8:00.
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