«Я тут, муж — в Австрии». Российская чемпионка мира рассказала, как живёт на две страны

Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, как у неё получается жить на две страны.

«Проблема с поездками всё ещё существует, в основном из-за транспортной составляющей. Сейчас очень тяжело добраться и нам туда, и ему оттуда. Больше я бы не хотела комментировать, то, что касается семьи, это личное. Возможность увидеться всегда есть, но на данный момент на семейном совете мы решили, что я пока буду находиться тут, а он – в Австрии. У него работа по контракту, и она требует постоянных разъездов, то есть он постоянно в Австрии не находится. Поэтому мы решили пока действовать так.

С пересечением границ проблем не было. Цены, конечно, подросли, но по понятным причинам и в рамках разумного. Никогда не радует, что цены растут, но доехать можно было, что туда, что обратно», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Полностью интервью с биатлонисткой Екатериной Юрловой-Перхт можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 24 ноября, в 8:00.