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«Ситуация может быть хуже». Юрлова-Перхт — о возможном падении уровня российского биатлона

«Ситуация может быть хуже». Юрлова-Перхт — о возможном падении уровня российского биатлона
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Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о возможном падении уровня российского биатлона из-за отсутствия международной практики.

«Я уже упомянула про отсутствие международной практики. Вот тогда может случиться история с падением уровня нашего биатлона. Отсутствие международной практики иногда даже за летний сезон сказывается, когда нет возможности выехать за рубеж и потренироваться с коллегами из других стран. Поэтому, когда мы приезжаем на первый этап Кубка мира в Швецию или Финляндию, чувствуется неуверенность. С последующих этапов вроде всё налаживается: и скорость появляется, и уверенность в стрельбе. Тут даже в рамках одного года может прослеживаться некая неуверенность, а если мы говорим о целом сезоне, то ситуация может быть ещё хуже», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте полное интервью с Екатериной Юрловой-Перхт:

«Нас вырвали из контекста и просто выкинули». Яркое интервью с российской чемпионкой мира «Нас вырвали из контекста и просто выкинули». Яркое интервью с российской чемпионкой мира
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