«Не слышала упрёков». Чемпионка мира ответила на вопрос об отношении к россиянам в Европе

Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала об отношении к россиянам в Европе.

С 2015 года Юрлова-Перхт замужем за массажистом сборной Австрии Йозефом Перхтом. Пара воспитывает двух дочерей – шестилетнюю Киру и годовалую Арину.



«Особо об этом я старалась там не думать. Я была сконцентрирована на воспитании детей и по возможности на продолжении тренировочного процесса. По крайней мере от тех иностранцев, которые окружали меня, я не слышала каких-то упрёков или оскорбительных вещей в мой адрес. Всё наше общение складывалось на бытовом уровне», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте полное интервью с Екатериной Юрловой-Перхт: