«Мы удачно попали». Екатерина Юрлова-Перхт назвала причины прогресса российского биатлона

Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира россиянка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о причинах прогресса российского биатлона.
«Я думаю, что тут много составляющих. На моей памяти были сезоны, когда наши спортсмены физически не проигрывали соперникам, но у нас были большие проблемы с материально-техническим оснащением: не было нужных лыж или нужной структуры на лыжах. Иногда я просто понимала, что бегу не хуже, но, как только начинается спуск, соперник уезжает с такой скоростью, что ты просто ничего не можешь сделать. Поэтому здесь совокупность факторов. Я знаю, что техниками, сервис-бригадой была проделана большая работа, так что это одна из составляющих успеха на прошедшей зимней Олимпиаде.
Плюс сказалась смена поколений. В мировом биатлоне ушло легендарное поколение. На смену им приходят другие спортсмены, но это всё не так быстро. У немок или француженок в прошлом сезоне как раз была такая смена. А мы этот процесс смогли провести чуть раньше и удачно попали», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Читайте полное интервью с Екатериной Юрловой-Перхт:
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