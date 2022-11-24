Чемпионка мира по биатлону прокомментировала опасения Кюна по поводу россиян и украинцев

Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала высказывание немецкого биатлониста Йоханнеса Кюна об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Опасения Кюна? Меня такое удивляет. Я почему-то за 15 лет в биатлоне не подумала о том, что из биатлонной винтовки можно ещё куда-то стрельнуть, кроме мишени на стрельбище», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, о российских биатлонистах Кюн сказал: «У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они – классные ребята. Но кто знает, что может произойти?»

Читайте полное интервью с Екатериной Юрловой-Перхт: