«Я очень рада». Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё возвращение в биатлон

Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира россиянка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о своём возвращении в биатлон.

«Самый главный вопрос по здоровью в течение лета мне удалось решить, сейчас всё нормально. Буквально в конце октября я проходила углублённое медицинское обследование на базе ФМБА. У врачей и спортивных докторов по его результатам вопросов ко мне не возникло, чему я очень рада (улыбается). Допуск получен.

Цели и задачи на следующий сезон? Я рассчитываю и настраиваюсь на локальные соревнования. Есть небольшие трудности с переездами, поэтому буду показываться на соревнованиях российского уровня, то есть на Кубке и чемпионате России. Но не на всех этапах», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте полное интервью с Екатериной Юрловой-Перхт: