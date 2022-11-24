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«Я очень рада». Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё возвращение в биатлон

«Я очень рада». Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё возвращение в биатлон
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Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира россиянка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о своём возвращении в биатлон.

«Самый главный вопрос по здоровью в течение лета мне удалось решить, сейчас всё нормально. Буквально в конце октября я проходила углублённое медицинское обследование на базе ФМБА. У врачей и спортивных докторов по его результатам вопросов ко мне не возникло, чему я очень рада (улыбается). Допуск получен.
Цели и задачи на следующий сезон? Я рассчитываю и настраиваюсь на локальные соревнования. Есть небольшие трудности с переездами, поэтому буду показываться на соревнованиях российского уровня, то есть на Кубке и чемпионате России. Но не на всех этапах», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте полное интервью с Екатериной Юрловой-Перхт:

«Нас вырвали из контекста и просто выкинули». Яркое интервью с российской чемпионкой мира «Нас вырвали из контекста и просто выкинули». Яркое интервью с российской чемпионкой мира
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