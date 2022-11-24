Чемпионка мира по биатлону Юрлова-Перхт: обидно не побывать ни на одной Олимпиаде

Чемпионка мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира россиянка Екатерина Юрлова-Перхт призналась, что ей обидно от того, что она не побывала ни на одной Олимпиаде.
«Меня, наверное, отпустило после 2018 года. Хотя история на самом деле гораздо длиннее, и началась она ещё в 2010 году. Тогда мне сказали, что я слишком молода, в 2014 году по каким-то причинам меня не взяли, а в 2018-м Международный олимпийский комитет поступил по-своему… Как у нас, русских людей, говорят, что нужно что-то сделать три раза, а если не получается, нужно расслабиться (смеётся). Конечно, не буду кривить душой и говорить, что я не расстраивалась. Как спортсмен высокого уровня, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира скажу: это обидно – не побывать ни на одной из Олимпиад.
Но если рассматривать непопадание на Олимпийские игры чисто с личной, психологической стороны, то для меня это не конец света. Сейчас я смотрю на своих детей и понимаю, что эта часть моей жизни мне намного дороже, чем Олимпиада. Ну не попала, ну и что? Такая судьба», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Читайте полное интервью с Екатериной Юрловой-Перхт:
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