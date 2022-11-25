В Союзе биатлонистов России уточнили время начала субботних гонок преследования

В Союзе биатлонистов России уточнили время старта субботних гонок на этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Из-за морозов принято решение перенести начало пасьютов на один час.
Завтра, 26 ноября, должны состояться две гонки преследования. По плану мужской пасьют должен был начаться в 8:45 мск, а женский — в 11:45 мск. С учётом переноса начало гонок — в 9:45 и 12:45 мск соответственно.
Окончательное решение относительно проведения гонок жюри примет завтра в 8:00 мск.
В спринтерской гонке у мужчин победу одержал Карим Халили. Второй результат показал Александр Логинов, третье время — у Петра Пащенко. У женщин победу праздновала Анастасия Гореева, серебро — у Натальи Гербуловой, бронза — у Виктории Сливко.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022.
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