Дербушева рассказала, какую черту больше всего уважает в Казакевич
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Российская биатлонистка, призёр чемпионата мира среди юниоров Тамара Дербушева высказалась о серебряном призёре Олимпийских игр в эстафете Ирине Казакевич.
«Ирина довольно упорный человек. Если она поставила какую-то цель, то идёт к ней, несмотря ни на что. Я уважаю в ней эту черту. Также у неё всегда присутствует чувство юмора. Это очень важно, ведь иногда просто необходимо разрядить обстановку. Это кайф!» — передаёт слова Дербушевой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Ранее стало известно, что на проходящем этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске из-за сильного мороза отменены сегодняшние гонки преследования, сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.
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