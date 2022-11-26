Ирина Казакевич назвала самую добрую подругу по сборной России

Серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете и призёр чемпионата России Ирина Казакевич назвала биатлонистку Тамару Дербушеву самой доброй подругой по национальной команде.

«С Тамарой мы знакомы очень давно. Наш путь начинался вместе. Мы до сих пор почти везде живём вместе. Могу сказать, что это самый лучезарный и добрый человек, которого я знаю. Многие спортсмены, которые выступают тут, в России, всегда улыбаются, когда встречают Тамару. Это главное качество в ней. Тома всегда очень открыта и одаряет всех своей улыбкой», — передаёт слова Ирины Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Ранее стало известно, что на проходящем этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске из-за сильного мороза отменены сегодняшние гонки преследования, сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.