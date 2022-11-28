Шашилов: Самуэльссона я с Рождеством поздравлял и других. Они удивлялись, а потом привыкли

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о взаимоотношениях российской команды с зарубежными соперниками.
«Не уверен, что мировой биатлон потеряет что-то из-за отсутствия России. Конечно, мы только наладили коммуникацию, спортсмены начали общаться. Задача была из угрюмой России сделать общительных людей, чтоб наши спортсмены, тренеры разговаривали с другими. Да, нас не сильно воспринимали столько лет, но мы находили общий язык, я даже на Рождество всем тренерам подарки какие-то делал на стрельбище: ложки, вилки, матрёшек дарили (улыбается). И все как-то прониклись. Те же шведы – не было вопросов, как-то всё наладили. Того же Самуэльссона поздравлял и других. Они, конечно, удивлялись, но потом привыкли, что мы такие же и открыты к диалогу.
В Пекине и украинцы, и мы жили одной командой. Да, мы соревновались, но в жизни мы друзья и приятели. Я ни про одного украинца не могу сказать, что он плохой человек.
Если мы выйдем опять на международные соревнования, не думаю, что кто-то от нас отвернётся», — сказал Михаил Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Шашиловым читайте на «Чемпионате» 28 ноября в 8:00.
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