«Похохотали». Тренер сборной России рассказал, как экс-лыжница перепутала лёжку со стойкой

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал забавную историю, как бывшая лыжница Наталья Шевченко перепутала положение для стрельбы во время соревнований.



«Нужно понять, что такое стрельба, что такое биатлон. В спринте она у нас на лёжку пришла стрелять стоя – вот это лыжный недостаток (смеётся). Это надо пережить, к этому надо нормально относиться. Молодцы судьи, что её не сняли, но она всё правильно сделала – перезарядила, вернулась, помехи никому не создала. Ну вот и всё – похохотали вместе», — сказал Михаил Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.



Напомним, и лыжники, и биатлонисты сейчас отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Полностью интервью с Шашиловым читайте на «Чемпионате» 28 ноября с 8:00.